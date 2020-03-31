Karadeniz 61’de örnek uygulama

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında başlamayan BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan ekiplerden Karadeniz 61’de, Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu, kısmi sokağa yasağı uygulaması öncesinde örnek bir uygulama başlatmıştı.

Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe hizmeti geçmiş yöneticileri ziyaret ederek forma hediye etti.

Metin Genç, Karadeniz 61 Spor Kulübünde senelerce asbaşkanlık yapmış olan İlpay Genç'e formasını hediye ederek kulübe vermiş olduğu hizmetler dolayısı ile teşekkür etti.