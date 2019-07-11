Karabetça’dan dev bir rekor denemesi daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını gerçekleştirdiği rekorlar ile yurt dışında tanıtan ve Dünya rekorlar Kitabına giren rekortmen yüzücü Mert Karabetça bu kez dev bir Cruisegemisini çekmeyi deneyecek

KKTC’nin Dünya rekortmeni yüzücüsü Mert Karabetça, kırmış olduğu bir çokrekordan sonra bir rekor denemesine daha girişiyor. Rekortmen yüzücü Mert Karabetça, bu kez 30 Ağustos veya 15 Kasım 2019 tarihlerinde dev bir Cruisegemisi çekmeyi deneyecek.

Guinessrekoları temsilcilerinin de yer alacağı rekor denemesi ile ilgili açıklama yapan Mert Karabetça, rekor denemesinin İstanbul veya yurt dışında bir ülkede gerçekleştirileceğini kaydetti. Devletin kendisine destek çıkması halinde rekor denemesinin KKTC’de de yapılabileceğinin altını çizen Karabetça, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye halklarından rekor denemesi için destek istedi ve “Türkün gücünü bu deneme ile tüm dünyaya göstereceğiz” dedi.

İki hafta içinde detaylar açıklanacak

Kırdığı rekorlar ile Dünya Rekorlar Kitabı’na giren rekortmen yüzücü Mert Karabetça, Dev Cruise gemisi çekme rekor denemesi için biri Amerikan ikisi Türkiye’den üç şirketin kendisine sponsor olduklarını belirtti.

Amerika’dan WageConsulting LLC ile Wage Yapı Dış Ticaret sponsor şirketlerin üç ortakları olan Direktörler Nathan Waters, Ebru Waters,Türkiye’den ise ayni zamanda diğer sponsor Amerikan şirketlerine de ortak olan Gökalp İnşaat Direktörü Aydın Gökalp olduğunu ifade eden Karabetça, iki hafta sonra sponsorları ile düzenleyeceği basın toplantısında rekor denemesi ile ilgili detaylı açıklama yapacaklarını ifade etti.

Karabetça’nın rekorları

KKTC uzun mesafe yüzme şampiyonu Mert Karabetça, 1995 yılında 100 topluk “Barbaros” adlı gemiyi 300 metre, 1996 yılında 214 tonluk “Expres” gemisini 15 metre ve Alanya’da 350 tonluk, 300 yolcu dolu gemisini 210 metre yüzerek çekmişti.

KKTC’li dünya rekortmen yüzücüsü Mert Karabetça, 13 Eylül 2008 yılında ise İstanbul Yenikapı’da boş ağırlığı 5 bin 992 ton ağırlığında, 86 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki gemiyi800 yolcu ve 200 otomobil dolu Adnan Menderes gemisini iki dakikada 13 metre hareket ettirerek dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti.