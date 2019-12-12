Karabetça dev cruise gemisi çekecek

Dünya rekortmesi yüzücü Mert Karabetça, 2020’de Guiness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin huzurunda dev cruise gemisi çekimini deneyecek

KKTC’nin dünya rekortmesi yüzücüsü Karabetça 2020’de Guiness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin huzurunda deneyeceği dev cruise gemisi çekimi için dün sponsorlarla birlikte basın toplantısı düzenledi.

LesAmbassadeursHotel’de düzenlenen, ülkedeki ana sponsor Near East Bank ve Türkiye ve ABD’deki sponsor temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Mert Karabetça amacının sporun barış, dostluk ve kardeşliğine katkı sağlarken ülkesini de dünyaya tanıtmak olduğuna vurgu yaptı.

Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple çalıştığını, Guiness yetkililerinin ekip olarak denemeyi izleyeceğini anlatan Karabetça, 1500 yolcu kapasiteli, 350 metre uzunluğunda, 1500 yolcu kapasiteli dev cruise gemisini çekerek bir kez daha dünya rekortmenleri arasına katılacağını belirtti. Karabetça, rekor denemesine ilişkin bilgiler verip, ülke sporunun ve sporcusunun yanında olan YDÜ grubu ve Near East Bank ile LesAmbassadeurs Otel sahip ve yöneticileri ile Kuşadası Belediye Başkanı, Gökalp İnşaat, Filoğlu Group, Wage Yapı Dış Ticaret Wage Athena ve ABD deki iş ortaklarına teşekkür ederek basın toplantısını tamamladı.

Toplantıda konuşan Near East Bank temsilcisi Timuçin Samancıoğlu, Gökalp İnşaat Temsilcisi Aydın Gökalp ve LesAmbassadeurs Hotel & Casino &Marina CEO’su Hüseyin Eken, çıktığı yolda başarılı olacağına inanarak destek verdikleri Karabetça’ya yürekten başarı dileğinde bulundular.