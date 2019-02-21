Kara kuşak için terleyecekler

Taekvondoda yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2019 siyah kuşak ve dan sınavı 3 gün boyunca Girne Avrasaya Taekwondo Merkezinde yapılacak

Taekvondoda yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2019 siyah kuşak ve dan sınavı 22 Şubat Cuma, 23 Şubat Cumartesi ve 24 Şubat Pazar günleri Girne Avrasaya Taekwondo Merkezinde yapılacak. Yapılacak sınavın programı şöyle: Avrasya Salonu, 22 Şubat 2017 Cuma Saat 17.00 Temel Teknikler Avrasya Salonu, 23 Şubat 2017 Cumartesi Saat 09.00 Hyon/Pumse/Kata, Saat 11.30 Serbest Müsabaka, Saat 16.00 İlbo Deryon/Hoşinsul, Avrasya Salonu, 24 Şubat 2015 Pazar, Saat 09.00 Zor Haraketler, Saat 10.00 Kırış Müsabakaları, Saat 13.00, Yazılı İmtihan (Kaşgar) Kuşak imtihanı sonunda kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 16 Mart 2019 günü Federasyonun 42. kuruluş yıldönümünde verilecektir. Kuşak İmtihanını, Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Pınar Akarpınar, Antrenörler Ali Uslu ve Öykü Ergin başkanlığındaki İmtihan Komisyonu üyeleri Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yapacak.