Kara Kuşak alanlar açıklandı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve yılda bir kez düzenlenen kara kuşak terfi sınavında başarılı olanlar açıklandı.
Yapılan sınavda sporcular,Karakuşak olmak için Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler, Kırış Müsabakaları ve son gün yazılı sınavdan geçtiler
Karakuşak Sınavını, Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Pınar Akarpınar Mastrerler; Ali Uslu, Öykü Ergin, Antrenörler; Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar
Kuşak imtihanı sonunda kazananlara karakuşak kemerleri 26 Mayıs Salı günü saat 14.00’da Kaşgar Court Hotel’de düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.
Kara kuşak almaya hak kazananlar
1. Yeşim Güzel
2. Kemal Köstü
3. Özgün Yıldırım
4. Nehir Seringöz
5. Hatice Alyanak
6. Efe Güleç
7. Zeynep Keskin
8. Ege Bayraktar
9. Ramadan Alaçam
10. Tuğra Tığ
11. Yunus Alaçam
12. İrem Şibli
13. Ayça Eda Kurşun
14. Kıvanç Çağlin
15. Harun Rashid Hossain
16. Yağmur Sel
17. Andrei Conoval
18. Yaman Doruk Durmaz
19. Şakir Atınç Yağızsoy
20. Utku Sadula
21. Kamil Umut ,
22. Mustafa Uslu