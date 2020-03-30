Kaptan Erbay’dan kitap okuma önerisi

Futbolumuzun en önemli golcülerinden, Kaptan Erbay, “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısında bulunurken, bol bol kitap okuyun önerisinde bulundu

Bakanlar Kurulunun Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle uygulamaya koyduğu kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle spor adamları da evde kalarak, sürecin normale dönmesini bekliyorlar.

Futbolumuzun en önemli golcülerinden, Kaptan Erbay da evde kalan kişiler arasında yer alırken, zamanını kitap okuyarak değerlendiriyor.Kaptan Erbay, “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısında bulunurken, “Evde kalmanın iyi tarafları da var. Kitap okumaya bol bol fırsat buluyoruz. Böylelikle psikolojiniz da bozulmaz. Televizyon izlemek bir yere kadar, kaliteli zaman geçirmek için kitap okuyunuz çağrısında bulundu.”