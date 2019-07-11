Kaptan Erbay – SAYTEV işbirliği

Kaptan Erbay Futbol Okulu ile SAYTEV işbirliğine giderek, Kaptan Erbay & Saytev Futbol Akademisi olarak yoluna devam edecek

Fenerbahçe Spor Kulübü ile dört yıldır işbirliği içerisine giren Kaptan Erbay Futbol Okulu yoluna Kaptan Erbay & Saytev Futbol Akademisi olarak devam etme kararı aldı.

Ülkemize futbol okulu anlamında ilk kurulan altyapı okulu olan Kaptan Erbay Futbol Okulu 2001 yılından 2015 yılına kadar aralıksız faaliyetlerini sürdürdü. 2015-2019 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliği içerisine giren okul artık yoluna Kaptan Erbay & Saytev Futbol Akademisi olarak devam etme kararı alırken, dün birlikteliğin ilk tohumları atıldı.

Akademi futbolcu yetiştirme, yetişen futbolcuları yeteneklerine göre futbol kulüplerine kazandırma, futbolcu-okul-aile ilişkileri arasında örnek olma, tüm çocukların dersleri ile ilgilenme, beslenme, disiplin ve topluma sağlıklı, terbiyeli çocuklar yetiştirmeyi kendisine ilke edindi. İlerleyen günlerde resmî olarak imzalanacak protokol ile kamuoyuna detaylı bilgi ve faaliyetleri hakkında geniş bilgi verileceği belirtildi.