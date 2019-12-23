Kaplanlara olumlu haber

Merit Alsancak Yeşilova Kulübü’nün Spor Dairesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı yeniliklere aylardır başlanamazken, sel felaketinin de vurduğu stad için nihayet çalışmalara başlanıyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova'nın stadı olan Mustafa Hidayet Çağlar Stadı için nihayet çalışmalara başlanıyor. Kulüp yönetimini, Spor Dairesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı yeniliklere aylardır başlanamazken, sel felaketinin de vurduğu stad kullanılmaz hale gelmişti. Geçtiğimiz sezondan bu yana Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadını kullanan Merit Alsancak Yeşilova'nın hasreti geçtiğimiz günlerde alınan kararla bitiyor. Spor Dairesi, kısa süre önce Mustafa Hidayet Çağlar Stadının tadilatı için ihaleye çıkılmasını kararlaştırdı.