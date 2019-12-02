Kanseri yendi, galibiyetle döndü

Bologna Teknik Direktörü SinisaMihajlovic, kanseri atlattı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, takımının başına döndükten 3 gün sonra Napoli'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmenin sevincini yaşadı

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'ten çifte zafer.

Lösemi teşhisi konulan ve 5 aydır tedavi gören efsane isim, kanseri yendi.

Zorlu bir süreci atlatan Mihajlovic, iyileşir iyileşmez takımının başına döndü ve Serie A'da Napoli'ye konuk oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan kırmızı mavili ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Mihajlovic'in kanseri atlattıktan 3 gün sonra bu başarıyı kazanması da alkış aldı.

Napoli maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinisa Mihajlovic, "Ağlamaktan yoruldum. Bu adi hastalığı yenmek için sabır gerekiyor. Kendimi hiçbir zaman kahraman gibi hissetmedim, sıradan bir adamım" ifadesini kullanmıştı.

Mihajlovic, bu süreçte kendisine destek olan herkese de teşekkür etti.