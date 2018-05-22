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Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi

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Kanal T Spor Servisi, futbolda 2017-2018 sezonunda şampiyon olan ve başarı elde eden takımlar, futbolcular, teknik adamlar ve hakemleri ödüllendirdi

Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
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Kanal T’nin geleneksel olarak düzenlediği “Futbolda yılın başarılıları ödülleri”nin 6.’sı Lefkoşa Merit Hotel’de görkemli bir törenle gerçekleşti. Büyük bir katılımın olduğu geceyi sunan spor yazarı Necati Özsoy’un açılış konuşması ile başlayan ödül gecesinin organizatörü Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy kısa bir konuşma yaptı.

Kanal T kurucusu ve UBP Milletvekili Ersin Tatar, Kanal T Yönetim Kurulu Başanı Sibel Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de gecede kısa birer konuşma yaptılar. Kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular,  teknik adamlar ve hakemlerin yanısıra milletvekilleri Hasan Taçoy, Aytaç Çaluda, Hasan Büyükoğlu, LTB başkanı Mehmet Harmancı, Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu, KTFF başkanlığından izine ayrılan Hasan Sertoğlu, Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Hakemler Derneği başkanı Niyazi Nizam, MHK başkanı Sadık Özbilgehan ve çok sayıda spor yazarı geceye katıldılar.

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