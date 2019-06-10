Kanal T ödülleri verildi

Kanal T tarafından geleneksel olarak verilen futbolda yılın başarılıları ödülleri, Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini bulduyor

Futbolda her sezonun bitmesinin ardından Kanal T Spor Servisi tarafından belirlenen yılın başarılılarına verilen ödüllerin yenileri sahiplerini buldu.

Geleneksel olarak verilen futbolda yılın başarılıları ödül töreni Lefkoşa Merit Otel’de düzenlendi. Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy’un hazırladığı ve özel davetiye dağıtılmayan ödül gecesine futbol kamuoyu yanında çok sayıda spor ve siyaset adamı katıldı.

Futbolda şampiyon olan, gol kralı olan, Süper Lige yükselen takımlar yanında, teknik adamlara, başarılı olan hakemlere ve gelecek vaad eden futbolculara ödüller takdim edildi. Ülke futboluna hizmetleri bulunan isimlere özel ödüllerin takdim edildiği Kanal T Futbolda Yılın Başarılıları ödül töreninde unutulmaz futbol adamları da yer aldılar.