Tonguç Kotak ile 45 dakika programının ilk konuğu olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Orçun Kamalı, "Lobicilikte geriyiz." açıklamasını yaptı

Tonguç Kotak ile 45 dakika programı, BRTSPOR’da dün ilk kez yayınlandı. Tonguç Kotak ile 45 dakika programının ilk konuğu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Orçun Kamalı oldu.

Orçun Kamalı programda, geçtiğimiz hafta sonu FIFA Kongresine birlikte katıldığı UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile orada yaptıkları temasları aktardı.

Kongre esnasında otelde değil de olayın olduğu yerde ikili temas yaptıklarını söyleyen Kamalı orada hem siyasi hem de lobicilik anlamında faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Kamalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanlığını da yürüten Servet Yardımcı, bize buralarda büyük destek oluyor diye konuştu.

Ülke olarak lobicilikte geriyiz diyen Kamalı, devlet ile birlikte Futbol Turizmi ve Spor Turizmi konusunda hükümet ile bir lobicilik olayına girmelerinin gerektiğini vurguladı.