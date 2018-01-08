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Kamalı, CONIFA’nın yeni yönetim kurulu üyesi oldu

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Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilen, CONIFA Dünya Genel Kurul 5. toplantısında Orçun Kamalı, CONIFA’nın yeni seçilen yönetiminde yönetim kurulu üyesi oldu. Orçun Kamalı, daha önce CONIFA’da gelişim direktörü görevini yürütüyordu

Kamalı, CONIFA’nın yeni yönetim kurulu üyesi oldu

Necati KÜLAHLILAR

CONIFA(Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Dünya Genel Kurul 5. toplantısı 6 - 7 Ocak 2018 tarihinde Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilmişti.

Londra’da yapılacak olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’nın kura çekimi Cumartesi günü Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilmişti. KKTC Futbol Milli Takımının da yer alacağı turnuvada takımımız B grubundan Abhazya, Tibet ve Felvidek ile eşleşmişti.

CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) 5. genel kurulunda Kıbrıs Türk Futbol Federeasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı, gelişim direktörü olduğu CONIFA’nın yeni seçilen yönetim kurulu üyesi oldu. Orçun Kamalı yeni görevinin mutluluğunu yaşadığını açıklarken, CONIFA üyeleri, ülkemizden mutlu ayrıldılar.

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