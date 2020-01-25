Kamalı, CONIFA genel kurulunda

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) 7’inci Genel Kurulu Jersey’in Saint Helier kentinde başladı.

Genel kurula Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1.Başkanvekili Orçun Kamalı da katıldı. CONIFA Başkanı Per-AndersBlind’in açılış konuşması ile başlayan 7. genel kurulda Jersey adasının Spordan Sorumlu Bakanı Steve Pallett de bir konuşma gerçekleştirerek, genel kurula katılanlara seslendi. Jersey’deki genel kurul bugün sona erecek.

KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı, bugün Jersey Adası’nın Spordan Sorumlu Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunacak.