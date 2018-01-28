banner107
11 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
53 0
 
15 0
62 0
15 0
23 0
Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
80 0
banner82
banner147

Kaleciyi 40 metreden avladı

banner27

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Freiburg ile 2-2 beraber kalırken konuk ekipten Nils Petersen, 40 metre mesafeden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi

Kaleciyi 40 metreden avladı
banner137

Borussia Dortmund'un golleri 9. dakikada Shinji Kagawa ve 90. dakikada Jeremy Toljan'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 21 ve 68. dakikalarda Nils Petersen kaydetti.

Sarı-siyahlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin'in hatasında topu kapan Petersen, kaleci Roman Bürki'nin önde olduğunu görünce 40 metre mesafeden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Nuri Şahin'in 78 dakikada sahada kaldığı mücadelede, Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

Bu beraberlik sonrasında Borussia Dortmund puanını 31, Freiburg ise 24'e çıkardı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.