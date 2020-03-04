Kadınlar gününde bisiklet sürecekler

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile KKTC Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Dünya Kadınlar Günü Halk Bisiklet Sürüşü” etkinliği düzenlenecek.

7 Mart 2020, Cumartesi Saat 15:00’da Lefkoşa Girne Kapısı’ndan başlayacak halk bisiklet sürüşüne tüm bisikletseler halkımız davet edildi. Sürüş parkuru sırasıyla Lefkoşa – Girne Kapısı, Mahkemelerin önü, Dereboyu , Sabri Orient Otel, Bedreddin Demirel Caddesi güzergahından Girne Kapısı şeklinde planlandı.

BSD Woman Sorumlusu eski milli kadın bisikletçi Şerife Akcan, 1960’lı yıllarda emekçi kadınlarımızın işlerine o dönemin şartlarında bisikletle gittiklerini, iki binli yıllarda artan trafiği önlemek, daha sağlıklı yaşanılabilir kentlere dönmek özleminde olduklarını ifade etti.