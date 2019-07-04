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Kadınlar Futbol Ligi renkli geçti

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadın Futbol Liginde renkli bir sezon yaşanırken, final maçı sonrasında şampiyon Mağusa Spor Akademisi kupasına kavuştu

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Kadınlar Futbol Ligi renkli geçti
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Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nde renkli bir sezon geride kalırken İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ligin son maçında renkli coşkulu anlar yaşandı.

Mağusa Spor Akademisi ile Göçmenköy maçı sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu adına Genel Sekreter Enver Baturalp, ana sponsor kuruluş adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, KTFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akil Hoca ve Arzu İzveren de maçı izlediler.

Şampiyon Mağusa Spor Akademisi’nin 3 – 1 galip bitirdiği maç sonrası ligi şampiyon tamamlayan takıma madalyaları ve kupası Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemirve KTFF yönetimi tarafından takdim edildi. Etkinlik kupa ve madalya takdimi sonrasında coşkulu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Kadınlar Futbol Liginde 6 takım, “Mağusa Spor Akademisi, Göçmenköy Spor Kulübü, Akdeniz Spor Birliği, Geçitkale, Yönpaş Dumlupınar ve Merit Yeşilova Alsancak” mücadele ettiler.

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