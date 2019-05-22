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Kadınlar Akıncılar kulübü için seferber oldu

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Akdoğan - Akıncılar Gençlik ve Spor Derneği kadın kolları, başkan Ayşe Menteş önderliğinde "Gelin Bir Olalım" sloganıyla kulüp yararına dayanışma balosu düzenleyecek

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Kadınlar Akıncılar kulübü için seferber oldu
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Akıncılar Spor Kulübü camiası kulübü eski günlerine döndürmek için seferber olurken, ismi Akdoğan - Akıncılar Gençlik ve Spor Derneği olarak değiştirilen kulübün ihtiyaçlarını karşılamak için Akdoğan köyü halkı büyük bir dayanışma içerisine girdi.

Akıncılar Spor Kulübünün daha güçlü ve daha başarılı bir şekilde küllerinden doğması hedefiyle köy kadınları "Gelin Bir Olalım" sloganıyla 26 Mayıs Pazar günü kulüp lokalinde bir dayanışma balosu düzenliyor.

Akdoğan - Akıncılar Gençlik ve Spor Derneği kadın kolları başkanı Ayşe Menteş, Akıncılar Spor Kulübü'nün ilk kurulan kulüplerden biri olduğunu belirtirken, kulübün geçmişi ile ilgili de gazetemize bilgiler verdi.

Ayşe Menteş’in açıklamaları şöyle:

"Kulübümüz Akıncılar (Luricina) köyünde 1942'de kurulan, Kırmızı-Beyaz renkleriyle Türk toplumu temsilcisi olarak düzenlenen bir turnuvada, 20 Rum takımı arasında şampiyonluk yaşamıştır. 1976 yılından itibaren faaliyetlerine Akdoğan’da devam eden, efsane başkan Sevgen Kali yönetiminde 1995-1996 yılında 1. Lig şampiyonluğu yaşayan bir kulübümüzün 77 yıllık tarihiyle gurur duyuyoruz. Kulübümüzü eski günlerine döndürmek için tüm Akdoğan ve Akıncılar halkından destek bekliyoruz.”

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