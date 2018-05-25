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Kadın futbolunda Avrupa’nın en büyüğü belli oldu

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon, Wolfsburg'u normal süresi golsüz biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı

Kadın futbolunda Avrupa’nın en büyüğü belli oldu
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Valeriy Lobanovskyi Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, Almanya ekibi Wolfsburg ile Fransa temsilcisi Lyon karşılaştı.

İki takımın da gol yollarında etkisiz olduğu karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi golsüz sona erdi. Uzatma devrelerinde 93. dakikada Pernille Harder'in golüyle 1-0 öne geçen Wolfsburg'da Alman golcü Alexandra Popp, 96. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren ve etkili bir futbol ortaya koyan Lyon, 98. dakikada Amandine Henry, 99. dakikada Eugenie Le Sommer, 103. dakikada Ada Hegerberg ve 116. dakikada Camille Abily'nin attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Lyon Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2012, 2016 ve 2017'nin ardından üst üste 3. olmak üzere 5. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Lyon, 4 şampiyonluğa sahip Almanya ekibi Frankfurt'u geride bırakarak turnuvanın en başarılı takımı oldu.

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