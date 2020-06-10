banner411
banner69
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
68 0
51 0
 
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
121 0
30 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
480 2
32 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
25 0
banner460

Juventus'ta Ronaldo belirsizliği

banner27

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli futbolcunun sezon sonunda ayrılacağı iddiası bu kez bir İtalyan radyosundan geldi

Juventus'ta Ronaldo belirsizliği

Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir. İddia İtalyan Rossonera radyo kanalından geldi. Habere göre 35 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Juventus ile yollarını ayırmak istiyor.

Yıldız oyuncunun gelecek sezonki rotası ise büyük ölçüde belirsiz.

Yıllık 30 milyon euro maaşı bulunan ve 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Portekizli'nin maliyetini kimin karşılayabileceği merak konusu.

Özellikle koronavirüs sonrası yüksek maliyetli futbolcuların bedelini karşılayabilecek kulüp sayısının bir hayli azalması bekleniyor.

İspanya'dan eski kulübü Real Madrid de dahil olmak üzere şu an net bir talip yok. Dünya futbolundaki ekonomik şartlar nedeniyle hali hazırda Paris Saint-Germain ve Manchester City olası talipler arasında öne çıkıyor.

İtalyan ekibinde 75 maçta forma giyip 53 gol atan Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar ilk olarak karantina sürecinde Portekiz'e gitmesiyle başlamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.