Juventus, Ronaldo'yu sigortalıyor

Juventus, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon Euro’yu kasasından çıkarırken, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e de 12 milyon Euro verdi. Yıldız futbolcunun İtalyanlara 4 yıllık maliyeti ise 340 milyon Euro

Juventus'un futbol dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo transferinin maliyetini incelendi. İtalyan devi, 2009 yılında 94 milyon Euro'ya Manchester United'dan Real Madrid'e imza atan Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon Euro öderken, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon euro verdi. FIFA Dayanışma Kuruluşları ise bu transferden 5 milyon Euro kazandı.

Ölüm sigortası yapılacak

Cristiano Ronaldo'ya yıllık 30 milyon Euro ödeyecek olan Juventus'un kasasından vergiler dahil 56 milyon Euro çıkacak. Dört yıllık süreçte Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara maliyeti ise 340 milyon Euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL). Juventus'un 2018-2019 sezonundaki maaş bütçesinin yüzde 21'ini Cristiano Ronaldo oluşturmuş olacak. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncuyu bu süreç içinde korumak isteyen Juventus, kaza, ölüm, yaşam ve sakatlık sigortası yaptıracak. İtalyan ekibi, sigorta bedeli olarak da farklı firmalara toplam 5 milyon Euro ödeyecek.

RONALDO'YA İSPANYA'DAN KÖTÜ HABER

Öte yandan İspanya Vergi Dairesi, vergi kaçırdığı belirlenen Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında varılan anlaşmaya onay verdi

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre gelecek sezon İtalya'nın Juventus takımında forma giyecek Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmeyecek.

2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen futbolcu, faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası ödeyecek.

Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine yaptığı dava başvurusunda, Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia etmişti. Savcılık, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transferinden sonra 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığını öne sürmüştü. Ronaldo hakkındaki soruşturma sürecinde mahkemeyle anlaşma yoluna gidilmişti.

Ronaldo, 9 yılın ardından 2018-2019 sezonu öncesi İtalyan ekibi Juventus'a transfer oldu.