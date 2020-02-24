Judoda savcılık devrede

Teakwando Federasyonu,Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü’nün düzenlediği KKTC Cumhuriyet Judo Şampiyonası için savcılığa suç duyurusunda bulundu

Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü’nün 30 Kasım – 1Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlediği KKTC Cumhuriyet Judo Şampiyonası için suç duyurusunda bulunuldu.

Konu ile ilgili olarak Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü judo sorumlusu Orhan Bebek şu açıklamaları yaptı:

“Teakwando Federasyonu,KKTC Cumhuriyet Judo Şampiyonasınıiçin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gerekçeleri ise spor yapmamız yüzlerce çocuğun kendilerini ifade edeceği bir ortam bulmasıdır. Tek gayemiz sporcularımıza mücadele ruhu katarak ülkemizi ileriki zamanda bu spor dalında en iyi şekilde temsil etmeleri için tecrübe kazanmalarını sağlamaktı. Şampiyonayı gerçekleştirirken Spor Dairesine de kulüp olarak bilgi vermemize rağmen izinsiz olduğumuzu iddia eden Teakwando Federasyonu judo sporunu kendilerinin yaptığını iddia ederek kendilerinden başka kimsenin yapamayacağını savunuyor.

Kısa zaman önce, 3 Ocak 2020’de KKTC Okullararası Judo Şampiyonası ve 15/16 Şubat 2020 Liselerarası Türkiye Judo Şampiyonasına bizler katıldık.Nasıl olur da hala judo sporunu kendilerinin yaptığını savunurlar.Buna da spor yetkililerinin inanmasını sağlarlar; şaşıyorum. Biz büyük judo ailesi olarak haklı olduğumuz davamızı,özerk judo federasyonunu kurana kadar devam ettireceğiz.Bundan kimsenin şüphesi olmasın.Sizin koyacağınız engelleri biz başarı olarak sizlere iade edeceğiz.