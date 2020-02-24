banner411
banner69
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
7 0
59 0
 
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
60 0
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
57 0
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
97 0
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
984 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
125 0
banner374

Judoda savcılık devrede

banner27

Teakwando Federasyonu,Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü’nün düzenlediği KKTC Cumhuriyet Judo Şampiyonası için savcılığa suç duyurusunda bulundu

Judoda savcılık devrede

Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü’nün 30 Kasım – 1Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlediği KKTC Cumhuriyet Judo Şampiyonası için suç duyurusunda bulunuldu.

Konu ile ilgili olarak Tatlısu Seracılar Gençlik Spor Kulübü judo sorumlusu Orhan Bebek şu açıklamaları yaptı:

“Teakwando Federasyonu,KKTC Cumhuriyet Judo Şampiyonasınıiçin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gerekçeleri ise spor yapmamız yüzlerce çocuğun kendilerini ifade edeceği bir ortam bulmasıdır. Tek gayemiz sporcularımıza mücadele ruhu katarak ülkemizi ileriki zamanda bu spor dalında en iyi şekilde temsil etmeleri için tecrübe kazanmalarını sağlamaktı. Şampiyonayı gerçekleştirirken Spor Dairesine de kulüp olarak bilgi vermemize rağmen izinsiz olduğumuzu iddia eden Teakwando Federasyonu judo sporunu kendilerinin yaptığını iddia ederek kendilerinden başka kimsenin yapamayacağını savunuyor.

Kısa zaman önce, 3 Ocak 2020’de KKTC Okullararası Judo Şampiyonası ve 15/16 Şubat 2020 Liselerarası Türkiye Judo Şampiyonasına bizler katıldık.Nasıl olur da hala judo sporunu kendilerinin yaptığını savunurlar.Buna da spor yetkililerinin inanmasını sağlarlar; şaşıyorum. Biz büyük judo ailesi olarak haklı olduğumuz davamızı,özerk judo federasyonunu kurana kadar devam ettireceğiz.Bundan kimsenin şüphesi olmasın.Sizin koyacağınız engelleri biz başarı olarak sizlere iade edeceğiz.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.