John için pankart hazırladılar

K-PET Süper Ligde 17. Haftada Cumartesi günü Esat Erdoğmuş Stadında oynanan Hamitköy – Yenicami maçı öncesinde güzel görüntüler yaşandı.

Hamitköy taraftarları ilk devrede takımlarının formasını giyen ve 17 gol atan John Ebuka için pankart hazırladılar. “Hamitköy’e evine hoş geldin” John yazılı pankartı stada asan Hamitköy taraftarları maç öncesinde de futbolumuzda pek alışık olmadığımız şekilde John Ebuka’ya tezahürat yaptılar.

John Ebuka,kırmızı – siyahlı formayı giydiği dönemde takım arkadaşları ve Hamitköy taraftarları ile çok samimi ilişkiler kurmuş ve camia ile bütünleşmişti.