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Jimnastikçiler yeni yılı kutladılar

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Jimnastikçiler yeni yılı kutladılar

Lefkoşa Jimnastik İhtisas Derneği, dernek lokalinde düzenlediği eğlence ile yeni yılı kutlama partisi gerçekleştirdi.

Lefkoşa Jimnastik İhtisas Derneği antrenörleri, sporcuları ve velilerinin katıldığı eğlence, E’LER Hindi, dernek ve ailelerin katılarıyla gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören etkinlikte hindiler ve diğer yiyecekler afiyetle yenirken, müzik eşliğinde oyunlar oynanıp, danslar edilip, şarkılar söylendi.

Dernek baş antrenörü Hasan Çolak’ın öncülük ettiği eğlenceye katılan Jimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporculara ve ailelere yönelik konuşma gerçekleştirerek, herkesin yeni yılını kutladı.

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