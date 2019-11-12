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Jimnastik antrenörlerine, eğitim semineri düzenlenecek

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Jimnastik Federasyonu, jimnastik antrenörlerine yönelik eğitim semineri düzenleyecek. Semineri Türkiye'de jimnastik denince akla gelen ilk isimlerden olan ProfDr Seyhan Hasırcı verecek

Jimnastik antrenörlerine, eğitim semineri düzenlenecek
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KKTC Jimnastik Federasyonu yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam ederken, ilk kez düzenlenecek olan 1. Cumhuriyet Sensin Jimnastik Şöleninden 1 gün sonra antrenörlere yönelik olarak eğitim semineri düzenleyecek.

Türkiye'de jimnastik denince akla gelen ilk isimlerden olan Prof Dr Seyhan Hasırcı, 15 Kasım Cuma günü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda cimnastik antrenörlerine yönelik eğitim semineri verecek.

KKTC Jimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu uzun zaman sonra jimnastik antrenörlerine yönelik eğitim semineri vereceklerini açıklarken, ProfDr Seyhan Hasırcı ve Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunu kullanımlarına açan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu'na teşekkür etti.

Prof Dr Seyhan Hasırcı kimdir?

"1953’te Adana’da doğdu. 1964’te başladığı jimnastik sporunu 1971 yılına kadar aktif olarak sürdürdü. 1976 yılından itibaren milli takımı antrenörlüğü , hakemlik ve çeşitli federasyon kurullarında görev yaptı. 1980-1981 yılında Köln Spor Okulu’nda jimnastik uzmanlığı eğitimi aldı.1985’te uluslararası jimnastik hakemi oldu.

Ege, Dokuz Eylül ve Celal Bayar Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışan Hasırcı, 1990 yılında doktor ünvanını aldı. Avrupa Jimnastik Birliği UEG teknik kurulunda iki dönem teknik kurul üyeliği yaptı Daha öncekine ek 2003 yolunda Pamukkale Üniversitesinde spor yüksek okulunu kurdu ve buradan Prof olarak emekli oldu.

2003-2013 Almanya Landau Üniversitesi Spor Bilimleri enstitüsünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Şu anda İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Spor Yüksek Okulunda çalışmaktadır."

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