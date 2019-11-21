Jimnastik antrenörlerine, eğitim semineri düzenlendi

KKTC JimnastikFederasyonuyoğunbirşekildefaaliyetlerinedevamederken, Jimnastikantrenörlerineyönelikolarakeğitimsemineridüzenledi.
Türkiye'dejimnastikdeninceaklagelen ilk isimlerdenolan Prof DrSeyhanHasırcıtarafındanKıbrısTürkFutbolFederasyonu Ahmed Sami TopcanToplantıSalonundajimnastikantrenörlerineyönelikeğitimsemineriverildi.
HasanSapsızoğlubaşkanlığındaki KKTC JimnastikFederasyonuyönetiminingörevegelmesindensonrajimnastikantrenörlerineyönelikolarakuzunzamansonradüzenleneneğitimseminerineyoğunbirkatılımoldu.
İlk kezdüzenlenenantrenörgelişimveeğitimseminerinde Prof. Dr. SeyhanHasırcı’danülkecimnastiksporunungelişimiiçinçokfaydalıbilgileredindiklerinibelirtenantrenörler, ileyaptıklarıdeğerlendirmelerde Prof. Dr. SeyhanHasırcı’danbilgiedinmeleriningururunuyaşadıklarını da vurguladılar.