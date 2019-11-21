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Jimnastik antrenörlerine, eğitim semineri düzenlendi

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Jimnastik Semineri Türkiye'de jimnastik denince akla gelen ilk isimlerden olan Prof Dr Seyhan Hasırcı verdi

Jimnastik antrenörlerine, eğitim semineri düzenlendi

KKTC JimnastikFederasyonuyoğunbirşekildefaaliyetlerinedevamederken, Jimnastikantrenörlerineyönelikolarakeğitimsemineridüzenledi.

Türkiye'dejimnastikdeninceaklagelen ilk isimlerdenolan Prof DrSeyhanHasırcıtarafındanKıbrısTürkFutbolFederasyonu Ahmed Sami TopcanToplantıSalonundajimnastikantrenörlerineyönelikeğitimsemineriverildi.

HasanSapsızoğlubaşkanlığındaki KKTC JimnastikFederasyonuyönetiminingörevegelmesindensonrajimnastikantrenörlerineyönelikolarakuzunzamansonradüzenleneneğitimseminerineyoğunbirkatılımoldu.

İlk kezdüzenlenenantrenörgelişimveeğitimseminerinde Prof. Dr. SeyhanHasırcı’danülkecimnastiksporunungelişimiiçinçokfaydalıbilgileredindiklerinibelirtenantrenörler, ileyaptıklarıdeğerlendirmelerde Prof. Dr. SeyhanHasırcı’danbilgiedinmeleriningururunuyaşadıklarını da vurguladılar.

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