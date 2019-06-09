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İzlanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

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İzlanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda'ya konuk olacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'deki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak müsabakada Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Marciniak, 2018 Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

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