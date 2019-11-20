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İyi ilişkiler artarak devam etmeli

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KTSYD başkan ve yönetim kurulu, TSYD’yi ziyaret ederken, ziyarette iyi ilişkilerin artarak devam etmesi ve ilerleyen dönemlerde yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu

İyi ilişkiler artarak devam etmeli

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) başkan ve yönetim kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği’ni (TSYD) ziyaret etti.

Ziyaret 19 Kasım Salı günü TSYD’nin İstanbul, Levent’te yer alan genel merkezinde gerçekleştirildi.Ziyarette KTSYD adına başkan Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri Necati Özsoy, Hüseyin Köprülü, Çilen Ulusoy ve Hamit Sakallı yer aldı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve dernek mensuplarının sıcak ilgi ile karşıladığı KTSYD heyetine başkanTongsir genel merkez binasını gezdirerek görev sürelerinde yaptıkları ve yapacakları ile ilgili bilgi verdi.

İki dernek arasında bugüne kadar devam eden iyi ilişkilerin artarak devam etmesinden dolayı taraflar memnuniyetlerini dile getirirken, ilerleyen dönemlerde yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu. Ziyaret anısında ayrıca KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’e plaket takdiminde bulundu.

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