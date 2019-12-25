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ITTF, Olguner’e teşekkür etti

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ITTF, Lefkoşa Veteranlarına ve başkan Fadıl Olguner'e, ITTF'e katılarak masa tenisi ailesinin bir parçası olduğu için teşekkür etti

ITTF, Olguner’e teşekkür etti

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu (ITTF) Whitebank Lefkoşa Veteranları Derneği Başkanı Fadıl Olguner'egönderdiği mail ile yıl içindeki işbirliği ve üyelik için teşekkür etti.

ITTF Steve Dainton imzası ile gönderdiği yazıda “2019 yılının masa tenisi için inanılmaz bir yıl olduğunu belirterek Lefkoşa Veteranlarına,ITTF'e katılarak masa tenisi ailesinin bir parçası olduğu için teşekkür etti.Ayrıca 2020'de yine beraber çalışıp daha büyük ve daha iyi işler yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Anımsanacağı gibi Uluslararası Masa tenisi Dernekleri(IVTTS) üyesi Lefkoşa VeteranlarıITTF'in tüm veteran masa tenisi faaliyetlerini kendi çatısı altına alması ile ITTF üyesi olmuştu. Lefkoşa Veteranları bu gelişme üzerine ITTF 2.Başkanı PetraSörling'i KKTC 'ye getirmiş ve ülkemizdeki masa tenisi faaliyetlerini incelemesini sağlamıştı.

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