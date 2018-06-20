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İtalyan devleri Yazıcı için karşı karşıya

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı da Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. 21 yaşındaki futbolcuya Inter, Milan ve Hannover talip oldu

İtalyan devleri Yazıcı için karşı karşıya
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Avrupa kulüpleri Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda görmek istiyor. Yusuf'a iki İtalyan devi Inter ve Milan'ın talip olduğu öğrenildi.

Kulüpler 21 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 milyon avroyu gözden çıkardı. Milan ve Inter'in iki sezondur Yusuf Yazıcı'yı takip ettiği ve yöneticilerle temasa geçtiği öne sürülüyor. Teklifleri değerlendiren Trabzonspor yönetiminin kararını bu hafta vermesi bekleniyor.
İki İtalyan kulübünün yanı sıra Alman kulübü Hannover'in de Yusuf Yazıcı için devreye girdiği öğrenildi.  

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