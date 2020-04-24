İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi

İtalya Futbol Federasyonu, liglerin geleceğiyle ilgili ilk adımı attı. Sezonun sona erme tarihi 2 Ağustos'a ertelendi

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumu yeniden ele alındı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından sezonun sona erme tarihinin 2 Ağustos'a çekildiği duyuruldu.

Ayrıca 30 Haziran'da sona erecek olan oyuncu sözleşmelerinin uzatılmasına yönelik olarak FIFA ve UEFA'nın önerileri doğrultusunda kulüpler ve futbolcular sendikasıyla uyum içinde çalışıldığı da ifade edildi.

Açıklamada liglerin yeniden başlama tarihiyle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Buna karşın liglerin; İtalyan hükûmetinin de onay vermesi koşuluyla mayıs sonunda veya haziranda yeniden başlayabileceği konuşuluyor.