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İsveç ve Ukrayna maçlarının aday kadrosu açıklandı

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İsveç ve Ukrayna maçlarının aday kadrosu açıklandı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Aytemiz Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Bursasporlu Aytaç Kara ise 5 yıl aradan sonra A Milli Takım aday kadrosuna alındı.

Aday kadro

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

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