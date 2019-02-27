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İsmail Dayı’ya nazar değdi

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İsmail Dayı’ya nazar değdi
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Futbol sahalarımızın renkli simalarından İsmail Menevili, namı-değer İsmail Dayı, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hasatnede tedavisi devam eden İsmail Dayı’yı dün bir grup Mormenekşe taraftarı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başta Mormenekşe maçları olmak üzere Doğu bölgesindeki tüm maçlara giden ve saha içerisinde top toplayıcılık görevi üstlenerek, herkesin sevgisini kazanan İsmail Dayı, hasta yatağından Mormenekşe futbolcularına mesaj göndererek, Akova derbisini kazanmalarını istedi.

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