İsmail Dayı'nın vasiyeti gerçekleşiyor

Özelde Mormenekşe kulübüne genelde ise futbolumuza mal olmuş olan İsmail Menevili (İsmail Dayı) anısınaCemal Balses Stadında dikilen heykelin açılış töreni 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak

Özelde Mormenekşe kulübüne genelde ise futbolumuza mal olmuş olan İsmail Menevili (İsmail Dayı) anısına Mormenekşe Spor Kulübü, İsmail Dayı’nın heykelini yaptırdı. Cemal Balses Stadında dikilen heykelin açılış töreni 9 Kasım Cumartesi günü saat 12:000’de gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak Mormenekşe Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Bir hayal gerçek oluyor. Büyükten, küçüğe tüm Mormenekşelileri, tüm bölge halkını, futbolseverleri, futbol camiasını ve tüm halkımızı açılışımıza bekleriz. İsmail Dayı'mızın son isteğinin, vasiyetinin gerçekleşeceği gün orada olalım.”