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İsmail Dayı'nın vasiyeti gerçekleşiyor

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Özelde Mormenekşe kulübüne genelde ise futbolumuza mal olmuş olan İsmail Menevili (İsmail Dayı) anısınaCemal Balses Stadında dikilen heykelin açılış töreni 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak

İsmail Dayı'nın vasiyeti gerçekleşiyor
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Özelde Mormenekşe kulübüne genelde ise futbolumuza mal olmuş olan İsmail Menevili (İsmail Dayı) anısına Mormenekşe Spor Kulübü, İsmail Dayı’nın heykelini yaptırdı. Cemal Balses Stadında dikilen heykelin açılış töreni 9 Kasım Cumartesi günü saat 12:000’de gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak Mormenekşe Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Bir hayal gerçek oluyor. Büyükten, küçüğe tüm Mormenekşelileri, tüm bölge halkını, futbolseverleri, futbol camiasını ve tüm halkımızı açılışımıza bekleriz. İsmail Dayı'mızın son isteğinin, vasiyetinin gerçekleşeceği gün orada olalım.”

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