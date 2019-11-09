banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
89 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

İsmail Dayı, Mormenekşe’de ölümsüzleşti

banner27

İsmail Dayı, Mormenekşe’de ölümsüzleşti
banner267

Ömrünü köyüne ve çok sevdiği kulübü Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’ne adayan Kıbrıs Türk Futbolunun efsane saha komiseri İsmail Menevili (İsmail Dayı) artık yaşatılıyor. Ailesi ve Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından sahaya heykeli dikilen İsmail Dayı’nın heykelinin açılış töreni dün yapıldı.

Cemal BalsesStadı’ında yapılan açılış töreni saat 12:00’de başladı. Törene başbakan Ersin Tatar, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok davetli katıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.