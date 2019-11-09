İsmail Dayı, Mormenekşe’de ölümsüzleşti

Ömrünü köyüne ve çok sevdiği kulübü Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’ne adayan Kıbrıs Türk Futbolunun efsane saha komiseri İsmail Menevili (İsmail Dayı) artık yaşatılıyor. Ailesi ve Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından sahaya heykeli dikilen İsmail Dayı’nın heykelinin açılış töreni dün yapıldı.

Cemal BalsesStadı’ında yapılan açılış töreni saat 12:00’de başladı. Törene başbakan Ersin Tatar, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok davetli katıldı.