İskele’ye gece maçı müjdesi

“İskele’de gece maçı oynanamıyor.” şeklinde gazetemizde geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber sonrasında, Spor Dairesi müdürlüğü İskele’ye gece maçı müjdesini verdi

Spor Dairesi Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu işbirliğiyle İskele Cumhuriyet Stadı’na yeni trafo takıldı.

Işıklandırılmasının ardından, sahada ışıklar için yeterli trafo bulunamadığı için henüz gece maçı oynanamayan İskele Cumhuriyet Stadı’nda, monte edilen yeni trafo sonrasında ilerleyen günlerde gece maçı oynanabilecek. Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, 8 Haziran 2018 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’na trafo takılması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na trafo bedeli olarak 43 bin 135 Sterlin yatırdıklarını belirterek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun trafoyu sahaya monte işlemini tamamladığını açıkladı. Değirmencioğlu ayrıca sahaya değeri 55 bin 680 euro olan jeneratör de aldıklarını belirtti. Hatırlanacağı üzere, Spor Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu işbirliğinde geçtiğimiz ekim ayında Lefke 16 Ağustos Stadı’na da yeni trafo monte edilmişti.