İskele’de judo şöleni yaşandı

İskele Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen ve Dr Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Judo Şampiyonasına ilgi yoğun olurken, yapılan konuşmalarda, judo konusunda yaşanan sıkıntılara değinildi

İskele Festivali kapsamında bu yıl 1.’si düzenlenen ve İskele Belediyesi Judo Eğitmeni Orhan Bebek tarafından organize edilen İskele Judo Şampiyonasına ilgi yoğundu.

Dr Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri, judo sporuna ilgili duyanlar ve şampiyonada yer alan sporcuların aileleri katıldı. Gün boyu süren şampiyonada İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bekletildi.

SADIKOĞLU: “SENEYE DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şampiyonada kısa bir konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, seneye üzerine koyarak daha iyi bir şampiyona düzenleyeceklerini söyledi. Engellemelere rağmen Judo sporunu topluma kazandırmaya çalışan İskele Belediyesi Judo Eğitmeni Orhan Bebek’i de tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, katılan tüm sporculara başarı diledi.

BEBEK: “İSKELE BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI SPOR YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDU”

Açılış seremonisinde konuşan İskele Belediyesi Judo Eğitmeni Orhan Bebek ise judo kulüplerinin 5 yıldır Kıbrıs içinde okur sporları hariç herhangi bir organizasyon gerçekleştiremediğini, İskele Belediyesinin elini taşın altına koyarak örnek bir davranışa imza attığını söyledi. İskele Belediyesi yüzlerce çocuğun spor yapma özgürlüğünün elinden alınmasına engel oldu diyen Bebek, İskele Belediyesine judo kulüpleri adına teşekkür etti.

Dr Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 11 takımdan 300’ün üzerinde sporcu katıldı. 1. İskele Judo Şampiyonası’nın finalinde ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, İsmail Y. Osum, Halil Dericioğlu, Çağan Coşkuner, Sefa Kurukafa ve Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal tarafından dereceye girenlere madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

Dereceye giren kulüpler ve puanları şöyle;

1.Tatlısu Seracılar Gençlik Ve Spor Kulübü(116 Puan)

2.Alayköy Kültür Ve Sanat Derneği(63 Puan)

3.Darbaz Spor Kulübü(40 Puan)

4.Geçitkale Belediyesi Günay Spor Kulübü(38 Puan)

5.Özev Spor Kulübü(33 Puan)

6.Paşaköy Belediyesi(21 Puan)

7.İskele Belediyesi Larnaka Gençler Birliği(20 Puan)

8.Esentepe Belediyesi(18 Puan)

9.Maraş Gençlik Spor Kulübü(10 Puan)

10.Lefkoşa Jimnastik Kulübü(7 Puan)

11.Vadili Belediyesi Hisder(6 Puan)