İskele Trabzonspor’da gündem belirlendi

1461 İskele Trabzonspor Kulübünde, 7 Haziran’da yapılacak genel kurul için hazırlıkları sürerken, Tayfun Köksal’ın tek aday olarak gireceği genel kurulun gündemi belirlendi

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor Kulübünde, 7 Haziran’da yapılacak genel kurul için hazırlıkları sürüyor.

Mevcut başkan Tayfun Köksal’ın tek aday olarak gireceği genel kurulun gündemibelirlendi. Buna göre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan genel kurulda, divan başkanı belirlenip Divan kurulunun oluşturulacak. Mali raporun onaya sunulması sonrasında başkanlık seçiminegeçilecek.Tayfun Köksal’ıntek başkan adayıolmasından dolayı seçimin olmayacağı genel kurul, dilek ve temenniler ile son bulacak.

7 Haziran 2020 saat 12.00’de İskele Karadeniz Kültür Derneğinde yapılacak genel kuruldan hemen sonra yeni yönetim kurulu oluşturularak, yeni sezon için çalışmalara start verilecek.