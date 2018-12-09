İskele'nin siftahı Binatlı'dan

İskele ekibi Gençler Birliği sezonun ilk galibiyetini Binatlı deplasmanında alarak ligde kalmak için umutlanırken, Binatlı'yı da iyice ateş çemberine çekti. Kadrosu oldukça daralan Binatlı ise düşüşünü sürdürdü. Gençler Birliği maçı 10 kişi tamamladı

Stadyum: Üner Berkalp Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Engin Akkagün, Ahmet Özkurtuluş Binatlı: Salih Beyoğlu, Burak Sarıkaya, Ayhan Duman(Dk.55 Sertaç Özbilin), Hüseyin Taşcı, Israel, Kehinde, Abdullah Umut, Barkın Özaşık, Alattin Yavuz, Mehmet Ali Avunç, Mustafa Süzgen Gençler Birliği: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Kadir Erol, Sinan Öğüt, Hasan Sarıoğlu, Martins Eyerakpo, Elvis Sakyi, Tacettin Köse(Dk.75 Berk Kaya), Cenker Yazar(Dk.84 Hasan Evren), İbrahim Köse, Kevin Assiga Goller: Dk.66 Sertaç(Binatlı)- Dk.47 İbrahim Köse, Dk.51 Cenker( Gençler Birliği) Kırmızı Kart: Dk.76 Kevin Assiga( Gençler Birliği) K-PET Süper Lig'de son sırada yer alan İskele ekibi Gençler Birliği, sezonun ilk galibiyetini Binatlı deplasmanında alarak ligde kalmak için umutlandı. Sıkıntılı bölgeden uzaklaşmak isteyen Binatlı iyice ateş çemberine girdi. Kadrosu oldukça daralan Binatlı ise düşüşünü sürdürüp, işini zora soktu. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devrede her 2 takımın da gol çabaları sonuç vermezken, devre 0-0 sona erdi. Gençler Birliği ikinci devreye hızlı başlarken, 47. dakikada Kevin’ın pasında, İbrahim Köse’nin golüyle 1-0 öne geçti. 51. dakikada sakatlığının olumsuz etkilerinden kurtulamayan Ayhan’ın, kaleci Salih’e attığı geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen kalecinin vuruşu Cenker’e çarpıp ağlara gitti. 0-2, 66. dakikada sağdan yapılan ortada Sertaç farkı 1’e indirdi. 1-2 Geriye kalan bölümde her 2 takımın da çabaları sonuç vermeyince maç 1-2 sona erdi.