İrfan'da pürüz

Mormenekşe'nin, Akova'dan transfer etmek için izinli olarak antrenmanlarına çıkardığı golcü İrfan Boşnak'ın transferinde pürüz çıktı.

İki kulüp yönetimleri arasında bonservis bedeli konusunda yaşanan sorun nedeniyle Akova kulübü, İrfan'ın Mormenekşe'ye transferine şimdilik onay vermedi. Akova ile İrfan arasındaki özel anlaşmaya göre, belirlenen bir maddi miktara sonrasında İrfan anlaştığı takıma verilecek.