İran, Dünya Kupası'nda gruptan çıkma hayaliyle İspanya karşısına çıkarken, Tahran'da kadınlar bu önemli maçı Azadi Stadyumu'ndan izledi

İran'da 37 yıl sonra bir ilk yaşandı ve kadın taraftarlar stadyumda maç seyretti.

2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da İspanya ile karşılaşan İran, gruptan çıkabilmek adına mücadele verirken, İran'da ise farklı bir heyecan vardı.

Kadınların stadyumlara girmesinin yasak olduğu İran'da bu yasak, Dünya Kupası mücadelesi için kırıldı.

İzin aileler için çıkarken, polis stada gelen taraftarları stadyuma almak istemedi.

10 bin biletin satıldığı organizasyon için gelenleri polisin durdurmasının ardından taraftarlar direndi ve sosyal medya üzerinden bu olay hızla yayıldı.

İran İç İşleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ile kapılar açıldı ve kadınlar maçı Azadi Stadyumu'na kurulan dev ekrandan takip edebildi.