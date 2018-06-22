banner107
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
22 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
45 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
108 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
263 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
153 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
81 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
72 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
72 0
banner82
banner147

İran'da 37 yıl sonra bir ilk

banner27

İran, Dünya Kupası'nda gruptan çıkma hayaliyle İspanya karşısına çıkarken, Tahran'da kadınlar bu önemli maçı Azadi Stadyumu'ndan izledi

İran'da 37 yıl sonra bir ilk
banner137

İran'da 37 yıl sonra bir ilk yaşandı ve kadın taraftarlar stadyumda maç seyretti.

2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da İspanya ile karşılaşan İran, gruptan çıkabilmek adına mücadele verirken, İran'da ise farklı bir heyecan vardı.

Kadınların stadyumlara girmesinin yasak olduğu İran'da bu yasak, Dünya Kupası mücadelesi için kırıldı.

İzin aileler için çıkarken, polis stada gelen taraftarları stadyuma almak istemedi.

10 bin biletin satıldığı organizasyon için gelenleri polisin durdurmasının ardından taraftarlar direndi ve sosyal medya üzerinden bu olay hızla yayıldı.

İran İç İşleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ile kapılar açıldı ve kadınlar maçı Azadi Stadyumu'na kurulan dev ekrandan takip edebildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.