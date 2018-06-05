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Inter'den Malcom için 40 Milyon Avro

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İtalyan ekibi Inter, Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'nun Brezilyalı futbolcusu Malcom'u transfer etmek istiyor

Inter'den Malcom için 40 Milyon Avro
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Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de iyi bir performans gösteren ve 12 gole imza atan 20 yaşındaki Brezilyalı golcü için Inter transfer görüşmelerine başladı. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Inter'de teknik direktörü Luciano Spalletti'nin önceliği forvet mevkisine yapılacak transferler. La Gazetta Della Sport'un haberine göre Spalletti'nin talimatları doğrultusunda arayışta olan Inter, Brezilyalı yetenek Malcolm için Bourdeaux yönetimi ile görüşmelere başladı. Dün akşam saatlerinde Milano'da bir araya gelen iki kulüp yöneticileri transfer için görüşme yaptı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Maliyeti 40 Milyon Avro'yu bulacağı düşünülen oyuncu için Inter yönetimi kaynak açma düşüncesi içinde. Brezilyalı, yıldız Bordeaux formasıyla çıktığı 38 maçta toplam 12 gol ve 8 asistlik performansıyla takımına önemli bir katkı vererek Fransız ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasında rol oynadı.

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