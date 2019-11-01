Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu sene inançlı ve umutlu olduklarını ifade ederek, "İnşallah şampiyon olacağız ama büyük konuşmayız" dedi

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, beINSports'ta gündeme ilişkin soruları cevapladı.

A Milli Futbol Takımı oyuncularının verdiği "asker selamı"na soruşturma başlatan UEFA'yı eleştiren Koç, "Üzülerek söylüyorum, Avrupa'nın siyasi ortamı UEFA'nın tavrını etkiliyor. Bu tartışmaları çok üzücü buluyorum. Bu bizim milli sorunumuz ve duruşumuzdur. Ceza alacağımızı hiç sanmıyorum." dedi.

"Esas UEFA'nın siyasi olmaması gerekir"

UEFA'yı eleştiren Ali Koç, milli futbolculara sahip çıkarak, şöyle konuştu:

"Üzülerek söylüyorum, Avrupa'nın siyasi ortamı UEFA'nın tavrını etkiliyor. Bu tartışmaları çok üzücü buluyorum. Bu bizim milli sorunumuz ve duruşumuzdur. Ceza alacağımızı hiç sanmıyorum. Ceza verilmeyen başka örnekler var. Olsa olsa kuralları değiştirirler, asker selamını yasaklarlar. Bizim için yeni bir kural çıkartılmış olur. Bu bizim milli davamızdır. Biz milliyetçi bir ülkeyiz, vatanımıza sıkı sıkı sarılan bir ülkeyiz. Buna ceza gelmesi söz konusu değil. Biz de iyi bir savunma yapacağız. Bu bir mesajdır. Esas UEFA'nın siyasi olmaması gerekir. Bir an önce bu sürecin kapanması her taraf için hayırlı olur."

"İnşallah şampiyon olacağız"

Futbol takımının Süper Lig'e çok iyi başladığını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Futbol takımından memnunuz ama daha gidecek çok ciddi yolumuz var. Biz mütevazi bir takımız. Yapı, kişiler, karakterler açısından söylüyorum. Biz mecbur olmadıkça konuşmuyoruz. Bugün LuizGustavo kalitesinde bir oyuncu Türkiye'ye gelmemiştir. Sessiz sakin getirdik imzaladık. Bizim bir duruşumuz var ve bu bize bence çok şey katıyor. Bir uyum içinde çalışıyoruz. Ersun hocamla Comolli'nin beraber geliştirdiği sinerji çok önemli. Bu sene inançlı ve umutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız ama büyük konuşmayız. Biz devraldığımızda futbolun toplam maliyeti 94 milyon euro idi. Dönemimizde 71'e indirdik, iki senede yaptık bunu. Ayakta durabilmemiz için 50'lere indirmemiz lazım."

Kosovalı santrforları Vedat Muric'in transferinin önemine dikkati çeken Koç, "Vedat Muric başka takıma gitti derken, bence büyük bir yatırımla onu getirdik. Vedat başka takıma gitseydi, yazık olurdu" dedi.