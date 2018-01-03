İngiltere’de sır perdesi aralandı

İngiltere Premier Ligi Lideri Manchester City'de David Silva, Tottenham ile oynanan maçın hemen öncesinde kadrodan çıkarılmıştı. İspanyol oyuncu için çeşitli söylentiler açıklanırken, Silva, prematüre doğan çocuğunun yaşam savaşı verdiğini söyledi

Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, 16 Ocak'ta Tottenham ile oynanan maçtan hemen önce açıklanmayan bir nedenden dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Buna neden olarak çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış ve oyuncunun prostat kanseri olduğu gibi iddialar da öne sürülmüştü. Ancak oyuncu kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamayı yaptı ve erken doğan çocuğunun yaşam savaşı verdiğini söyledi.

Instagram hesabından olayla ilgili bilgilendirme yapan Silva, "Son haftalarda durumumdan dolayı özellikle takım arkadaşlarım, menajerim ve takım çalışanları olmak üzere tüm sevginiz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok erken doğan ve sağlık ekibinin yardımıyla her gün yaşam savaşı veren oğlum Mateo'nun doğduğunu sizinle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, son bir ayda Silva'yı birkaç kez maç kadrosuna almamış, gelen soruları ise "Kişisel bir mesele" diyerek yanıtlamaktan kaçınmıştı.