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İngilizler, Çağlar'ın peşinde

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Sven Mislintat'ın, Çağlar Söyüncü’nün ortaya koyduğu oyundan etkilendiği ve transferi için hazırlıklara başladığı öne sürüldü

İngilizler, Çağlar'ın peşinde
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İngiliz Dailymail gazetesinde, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia yer aldı.

Haberde, Arsenal'in transfer komitesi başkanı Sven Mislintat'ın, milli futbolcunun ortaya koyduğu oyundan etkilendiği ve transferi için hazırlıklara başladığı öne sürüldü. Mislintat, Alman defans oyuncusu Mertesacker'in emekliliğiyle stoperde oluşacak boşluğu Çağlar ile doldurmayı hedefliyor.

Deneyimli futbol adamı, Çağlar'ın transferi için Alman ekibiyle de görüşmelere başladı. Freiburg, satmaktan yana olmadığı milli oyuncu için kapıyı 30 milyon Sterlin'den açtı.

Ayrıca, Çağlar'ın bu sezon ortaya koyduğu oyunla Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Roma gibi birçok takımın dikkatini çektiğinin de altı çizildi.

21 yaşındaki yıldız oyuncu, 2016 yılında Altınordu'dan 2 milyon 650 bin avro karşılığında Freiburg'a transfer olmuştu.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Freiburg formasıyla 25 maçta forma giydi.

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