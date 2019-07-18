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İngiliz futbolcuya bahis cezası

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İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı

İngiliz futbolcuya bahis cezası
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Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.

Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi.

Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek.

2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.

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