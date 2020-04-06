İngenç: Kulüpler ve antrenörler zor durumdadırlar

KKTC Kempo Ju_Jitsu ülke temsilcisi Mehmet İngenç, birçok kulübün kira ödeyemeyecek, birçok antrenörün evine ekmek götüremeyecek durumda olduğuna dikkat çekerek, yetkililerden destek istedi

KKTC Kempo Ju_Jitsu ülke temsilcisi Mehmet İngenç,dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan global virüs salgını nedeni ile yaşadığımız süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet İngenç’in açıklamaları şöyle:

“Spor camiası yetkililerden açıklama beklemektedir. Ancak yetkililerden hiç bir açıklama yapılmamaktadır.Türkiye’de ise tüm özel salonlar ve geçimini spordan sağlayan kişiler için bir takım açıklamalar ve yardımlar yapılmıştır.

Ancak ülkemizde ayrı bir Spor Bakanlığı olmadığı için tüm federasyonlar zor günler geçirmektedir.Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal DenizDana da Karpaz koordinasyon komite başkanlığınaatandığı için çok yoğun bir tempoda çalışmaktadır.Bukadar sorumluluk taşıması bizler için gurur vericidir.Fakat tüm bunları yaparken, bu zorlu süreçte bence federasyonlar ve kulüpleride unutmamalıdır.

Bizlerin şuan 2021 yılına hazırlık yapması gerekmekteydi.Ancak içeresinde bulunduğumuz bu zor günlerde spor camiası için hiç bir açıklama yapılmamıştır.Kişisel düşüncem Spor Dairesi dış ilişkiler sorumlusu Sertaç Bozatlı’ya yetki verilmesidir.Sertaç Bozatlı’nın her şeyin üstesinden gelebileceğine eminim.

Bir takım önlemler alına bilir.Çünkü birçok kulüp kira dahi ödeyemeyecek,birçok antrenör evine ekmek götüremeyecek durumdadır.Yakın bir zamanda yetkililer inşallah bir açıklama yaparlar.Ülkemize ve milletimize birkez daha geçmiş olsun.“Evde kal, Güvende kal”