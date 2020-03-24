İncirli’nin sponsorundan örnek dayanışma

İncirli Spor Kulübünün sponsoru Narin Unlu Mamülleri, örnek bir dayanışmaya imza atarken, Akdoğan’daki ihtiyaçlı ailelere ekmek yardımında bulundu

İncirli Spor Kulübü, 8 aylık süre içerisinde BTM İkinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselirken, kulübün sponsoru Narin Unlu Mamülleri bu kez örnek bir dayanışmaya imza attı.

Kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu ve Hulusioğlu ailesinin direktörlüğünü yaptığı Narin Unlu Mamülleri Akdoğan’daki ihtiyaçlı ailelere ekmek yardımında bulundu.

Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif yapılan yardımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bir başka duyarlılık örneği daha yaşadık. Bölgemiz esnafından Narin Unlu Mamülleri Akdoğan’daki ihtiyaçlı ailelere ekmeklerini ulaştırmak için belediyemize teslim etti. İyi ki yanımızda sizler gibi güzel insanlarımız vardır.”