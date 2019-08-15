İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaleciliğini yaptığı Türk Ocağı Limasol yönetim kurulu üyeleri ile görüşürken, futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği, Leymosun derbisini izlemeye gelebileceğini söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dönem kaleciliğini yaptığı Türk Ocağı Limasol Kulübü başkanı Ahmet Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile görüşürken, KKTC'nin kendisi için ayrı bir değeri olduğunu ifade edip, futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği, Leymosun derbisini izlemeye gelebileceğine ilişkin sinyal verdi.

Arslan: “Türkiye’ye demokrasi dersi verdiniz”

Görüşmede, “Yerel seçimlerde Türkiye’ye çok önemli bir demokrasi dersi verdiniz” diyen Türk Ocağı Limasol Kulübü Başkanı Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten siyasetin halka rağmen olmayacağını göstermiş oldunuz. Bizim gurur duyduğumuz yanımız, Ekrem İmamoğlu’nun bir zaman KKTC’de Süper Lig takımlarından Türk Ocağı Futbol Kulübü’nde kalecilik, futbolculuk yapmış olmasıdır.

Biz hep gurur duyduk. Bizim için Ekrem İmamoğlu’nun bambaşka bir farkı vardır. Bizim içimizden birisiniz. İBB Başkanı olmanız bizi çok gururlandırıyor.”

İmamoğlu: “Benim çok değerli hayat duraklarımdan birisi Türk Ocağı”

Arslan ve arkadaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu ise, “Bazen hayat, insanı sürükler ve bir liman gibi duraklar. Hayatının en güzel anlarını yaşar ve yola devam eder. Sonra bir yerde daha duraklar. Benim çok değerli hayat duraklarından birisi oldu Kıbrıs – Girne, tabii ki Türk Ocağı. Dolayısıyla o güzel durak hafızamdan hiç çıkmaz. Taze ve diri durur. Beni de renklendirir, ruhumu güzelleştirir. Bu manada o camiadaki arkadaşları hep minnetle anarım.

Bugün İBB Başkanı olmam, benim için büyük bir onurdur, gururdur. Tabii büyük sorumluluk. Bu sorumluluk sadece 16 milyon insana değil, beni KKTC’de de takip eden insanlara, başka yerde sevip takip eden insanlara da karşı bir sorumluluk. Diyorum ki bazen, oradaki insanlar da beni takip ediyor daha çok başarılı olmalıyım, onları mutlu etmeliyim. Benimle gurur duymalılar diyorum. Öyle bir bakış açım var.

Türk Ocağı’nı da oradaki arkadaşlarımı da buradaki hayranlarını da her zaman çok sevdiğimi, her zaman hafızamda olduğunu söylemek isterim. Çok mutlu oldum. Ayrıca KKTC, benim için ayrı bir değerdir bu yönüyle. Çünkü Kıbrıs davası bizim de davamız. O gözle bakıyoruz. İnşallah güzel görevler yaparız. Size de görevinizde başarılar dilerim. Başarılı olacağınız konusunda inancım yüksek. İnşallah Türk Ocağı – Doğan maçını izlemeye gelirim” şeklinde konuştu. Arslan, İmamoğlu’na plaket, 2018-19 sezonunda namağlup şampiyon olan U21 takımlarının sembolik kupası ve kalem hediye etti.