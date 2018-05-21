İlkokullar, Narin’i anacak

Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, bugün Değirmenlik’te gerçekleştiriliyor

Mesarya ilkokulları, erken yaşta aramızdan ayrılan Narin İyci’yi anacak. Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, bugün saat 09.30’da gerçekleştiriliyor.

Değirmenlik Halı Sahası’nda, 5 ilkokulun katılımı ile gerçekleştirilecek olan Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, Haspolat İlkokulu tarafından organize ediliyor.

Narin İyci’yi anmak ve kanser hastalığı ile hastalığa sebep olan etkenlere dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya, Değirmenlik İlkokulu, Minareliköy İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Cihangir İlkokulu ve Serdarlı İlkokulu katılacak.